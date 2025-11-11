Россиян предупредили о риске просидеть в туалете всю ночь из-за одного ресторанного блюда

Врач Гандельман заявил, что в стейках с кровью может быть бычий цепень

Врач-кардиолог Герман Гандельман предупредил россиян в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале, что они рискуют заразиться глистами, съев одно ресторанное блюдо. Выпуск с предостережением специалиста доступен на сайте телеканала.

Медик уточнил, что речь идет о стейках с кровью. Он предупредил, что в недожаренном мясе могут обитать паразиты, например бычий цепень. Попадая в организм человека, они провоцируют заболевания с такими симптомами, как расстройство кишечника, тошнота и диарея.

«Люди, которые едят такое мясо, они просто себя подвергают рискам пропоносить и просидеть в туалете всю ночь после ресторана», — обратился к россиянам Гандельман.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева предупредила о блюде, которое может вызывать тяжелейшие поносы. Специалистка уточнила, что имеет в виду устрицы.