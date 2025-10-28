Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 29 октября 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала россиянам вызывающее тяжелейшие поносы ресторанное блюдо

Врач Малышева предупредила россиян, что устрицы могут спровоцировать понос
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Врач и телеведущий Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ресторанное блюдо, из-за которого может случится сильное пищевое отравление. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала не заказывать устрицы в ресторане, так как в них часто встречается норовирус. «Почти 80 процентов всех инфекций кишечных в мире вызываются норовирусом. Вот так он разрушает ворсинки кишечника. У вас развиваются тяжелейшие поносы. Причем даже у взрослых людей», — рассказала врач.

Соведущий Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что вирус, провоцирующий диарею, живет в диких устрицах. По его словам, если моллюсков выращивали на домашних фермах, то они менее опасны, и их можно употреблять в пищу.

Ранее Малышева запретила заказывать россиянам еще одно блюдо в ресторане. Она уточнила, что речь идет о тартаре из говядины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Было, конечно, удивительно». Лавров отреагировал на изменения в позиции Трампа по Украине

    В России высказались о влиянии «Буревестника» на спецоперацию

    Будущую санкционную политику Трампа описали

    Мужчина надел форму солдата СС и напал на студента

    Малышева назвала россиянам вызывающее тяжелейшие поносы ресторанное блюдо

    В США заявили о подготовке Трампом плана войны

    Раскрыт ответ НАТО на наступление России

    Пленный солдат ВСУ заявил о нежелании возвращаться на Украину

    Правоохранители не усмотрели криминала в гибели соседа российского людоеда

    Временные ограничения сняли в шести аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости