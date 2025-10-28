Малышева назвала россиянам вызывающее тяжелейшие поносы ресторанное блюдо

Врач Малышева предупредила россиян, что устрицы могут спровоцировать понос

Врач и телеведущий Елена Малышева назвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ресторанное блюдо, из-за которого может случится сильное пищевое отравление. Выпуск с предупреждением специалистки доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала не заказывать устрицы в ресторане, так как в них часто встречается норовирус. «Почти 80 процентов всех инфекций кишечных в мире вызываются норовирусом. Вот так он разрушает ворсинки кишечника. У вас развиваются тяжелейшие поносы. Причем даже у взрослых людей», — рассказала врач.

Соведущий Малышевой, офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что вирус, провоцирующий диарею, живет в диких устрицах. По его словам, если моллюсков выращивали на домашних фермах, то они менее опасны, и их можно употреблять в пищу.

Ранее Малышева запретила заказывать россиянам еще одно блюдо в ресторане. Она уточнила, что речь идет о тартаре из говядины.