Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

Врач Малышева заявила, что в ресторанах нельзя заказывать тартар из говядины

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман запретили россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заказывать одно популярное блюдо в ресторане. Выпуск с рекомендацией медицинских специалистов доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что речь идет о тартаре из говядины. Гандельман рассказал, что сырое мясо может быть заражено гельминтами, в том числе бычьим цепнем. «Вы съели, а потом у вас начинается слабость, анемия, интоксикация, а все из-за этого бычьего цепня. Даже может быть кишечная непроходимость», — предостерег россиян кардиолог.

Врачи добавили, что тартар часто подается с сырым яичным желтком, который может быть заражен сальмонеллой. Малышева объяснила, что эти бактерии вызывают острую кишечную инфекцию, в том числе сопровождающуюся диареей.

«Мясо должно быть отварено или прожарено (...) В ресторане нельзя заказывать, с точки зрения медицины, сырое мясо с сырым яйцом», — обратилась Малышева к россиянам. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что для беременных и кормящих женщин, а также для детей это блюдо может быть смертельно опасно.

Ранее Малышева не стала пробовать неприятное азиатское блюдо и отдала его зрителям в студии программы «Жить здорово!» Она призналась, что ей страшно было съесть бобы натто.