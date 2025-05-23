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18:11, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева побоялась пробовать неприятное азиатское блюдо и отдала его зрителям

Малышева побоялась пробовать японские бобы натто и отдала их зрителям в студии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева побоялась пробовать неприятное на вид азиатское блюдо в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале и решила отдать его зрителям в студии. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В программе речь шла о японских ферментированных бобах натто, которые Малышева и ее врачи-соведущие назвали продуктом для долголетия. Они рассказали, что бобы защищают от инсультов, а также укрепляют иммунитет за счет содержащегося в них белка.

Затем телеведущая предложила всем коллегам съесть немного бобов, раздав им одноразовые ложки. «Мне что-то пробовать страшновато, поэтому я хочу угостить наших зрителей. Пусть попробуют бобы натто», — заявила она и передала миску с угощением в зал.

Ранее Малышева назвала россиянам продукт-обманщик. Таковым она сочла оливки. По ее словам, продукт не полезен для сердца, вопреки распространенному мнению.

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