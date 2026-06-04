В МИД отвергли идею о мире без ядерного оружия

Панкин: Пока в мире есть те, кто хочет доминировать, необходимы средства сдерживания

Пока в мире есть те, кто хочет доминировать, необходимы средства сдерживания. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Пока есть вот этот посыл доминировать, что я эксклюзивный, я исключительный, я знаю лучше всех, что надо, у меня лучше всех получается, мы должны иметь средства сдерживания, чтобы их остудить», — отметил он.

По мнению Панкина, если исчезнет ядерное оружие, мир не станет безопаснее, поскольку его место займет что-то другое.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия при посягательстве на ее территориальную целостность может ответить агрессору применением ядерного оружия.