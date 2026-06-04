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13:58, 4 июня 2026Спорт

В Москве пройдет хоккейный матч между Россией и США

1 июля в Москве пройдет товарищеский хоккейный матч между Россией и США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Товарищеский матч между российскими и американскими хоккеистами пройдет в Москве 1 июля. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, его цитирует РИА Новости.

Эйджи порадовался проведению хоккейного матча, приуроченного к 250-летнему юбилею США. «Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами», — отметил он.

Инициатива исходит от Американской торговой палаты в России. Американцы выступили организаторами мероприятия.

Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Встречи должны пройти в США и России.

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