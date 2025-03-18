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20:40, 18 марта 2025Спорт

Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между Россией и США

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между игроками КХЛ и НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом сообщается на сайте президента России.

Встречи должны пройти в США и России. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Трамп дважды упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

В марте 2022 года НХЛ приостановила контакты с представителями КХЛ. Руководство американской лиги уведомило КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании лиг. НХЛ потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.

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