Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи между Россией и США

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи между игроками КХЛ и НХЛ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. Об этом сообщается на сайте президента России.

Встречи должны пройти в США и России. В них смогут принять участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Трамп дважды упомянул российского хоккеиста Александра Овечкина на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

В марте 2022 года НХЛ приостановила контакты с представителями КХЛ. Руководство американской лиги уведомило КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании лиг. НХЛ потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ.