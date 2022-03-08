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НХЛ приостановила отношения с КХЛ

НХЛ потребовала от клубов лиги приостановить отношения с коллегами из КХЛ

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила контакты с представителями Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает Daily Faceoff.

7 марта НХЛ уведомила КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании лиг. НХЛ потребовала от клубов прекратить прямые и косвенные контакты с представителями команд КХЛ. Команды НХЛ не смогут с прежней легкостью подписывать свободных агентов из КХЛ, хотя и сохранят саму возможность в том случае, если хоккеисты свободны от контрактных обязательств.

В Daily Faceoff подчеркнули, что пока не ясно как решение НХЛ повлияет на предстоящий драфт. По информации источников издания, американские и канадские клубы могут отказаться от подписания контрактов с российскими игроками из-за возможных проблем с оформлением виз.

1марта НХЛ приостановила показ матчей лиги в России. Это решение принято на фоне проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины

Николай Костюков
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