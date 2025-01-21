Трамп вновь похвалил Овечкина

Президент США Трамп на митинге в Вашингтоне: Овечкин очень хорош, верно?

Президент США Дональд Трамп вновь похвалил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время митинга на домашней арене «Вашингтона» Трамп поблагодарил всех пришедших на мероприятие. «Хоккейная команда также отличная. Овечкин очень хорош, верно? Он отлично делает свое дело», — заявил глава США.

Днем ранее Трамп уже упоминал россиянина на проходившем на арене столичного клуба митинге. «Овечкин — это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (874) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 20 шайб.