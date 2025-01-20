Трамп назвал Овечкина великим игроком

Трамп на митинге в Вашингтоне назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом он заявил в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает спортстмен, передает ТАСС.

Трамп похвалил владельцев арены. «Они где-то наверху в этих красивых ложах, у их команды все очень хорошо, и Овечкин - это великий игрок, не так ли?» — сказал он.

Ранее Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от канадца Уэйна Гретцки до 20 голов.