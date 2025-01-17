Овечкин сократил отставание от Гретцки на 20 голов

Овечкин сократил отставание от канадца Гретцки на 20 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от канадца Уэйна Гретцки на 20 голов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист забил против «Оттавы Сенаторз» и довел довел число своих голов до 874.

Ранее Овечкин рассказал о трудностях после травмы. Нападающий заявил, что ритм игры и тренировок после восстановления отличается. «Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — подчеркнул он.