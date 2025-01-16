Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил, что ритм игры после травмы отличается

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о трудностях после травмы. Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист заявил, что ритм игры и тренировок после восстановления отличается. «Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Все будет нормально», — подчеркнул он.

Овечкин сломал ногу 19 ноября 2024 года в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Он вернулся на лед через месяц. Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери оценил форму Овечкина после травмы, назвав игру хоккеиста уверенной.

Овечкин выступает за «Вашингтон» 20 лет, с 2005 года. Он занимает второе место по количеству голов (873) в регулярном чемпионате НХЛ. Отставание от рекордсмена по этому показателю — канадца Уэйна Гретцки — составляет 22 шайбы.