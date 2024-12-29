Тренер «Вашингтона» оценил форму Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал уверенной игру Овечкина после травмы

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил форму нападающего команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал игру хоккеиста уверенной. «Его присутствие чувствуется на скамейке. Он хорошо сыграл, но ему понадобится некоторое время», — добавил он.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 25 шайб.

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче. Он получил травму 19 ноября в матче против «Юты».