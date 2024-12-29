Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:57, 29 декабря 2024Спорт

Тренер «Вашингтона» оценил форму Овечкина после травмы

Тренер «Вашингтона» Карбери назвал уверенной игру Овечкина после травмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери оценил форму нападающего команды Александра Овечкина после травмы. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист назвал игру хоккеиста уверенной. «Его присутствие чувствуется на скамейке. Он хорошо сыграл, но ему понадобится некоторое время», — добавил он.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 25 шайб.

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче. Он получил травму 19 ноября в матче против «Юты».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число погибших при крушении самолета в Южной Корее достигло 174

      В США одной фразой охарактеризовали Украину

      200 пассажиров застряли в московском аэропорту

      ВС России взяли штурмом здания ТЭС в Курахово

      Тренер «Вашингтона» оценил форму Овечкина после травмы

      Раскрыто число детей на борту разбившегося в Южной Корее самолета

      В России выразили соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

      В двух российских регионах заявили об атаках ВСУ

      Украина согласилась на не связанные с НАТО гарантии безопасности

      Недовольный низкой зарплатой россиянин устроил пожар на месте работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше