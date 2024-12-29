Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Витязь
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
18:00 (Мск)
Вулверхэмптон
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:15 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|19-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ — регулярный чемпионат
09:55, 29 декабря 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин сократил отставание от Гретцки до 25 шайб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Овечкин отметился голом в концовке третьего периода в пустые ворота. Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 25 шайб.

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче. Он получил травму 19 ноября в матче против «Юты».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

      Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

      Россиянина задержали по подозрению в передаче украинской разведке фото ТЭК в Подмосковье

      Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

      ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

      В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

      В Канаде загорелся самолет

      На Западе оценили мощность «Орешника»

      На Западе предложили провести референдум о поддержке Украины

      В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше