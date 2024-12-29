Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин сократил отставание от Гретцки до 25 шайб

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Овечкин отметился голом в концовке третьего периода в пустые ворота. Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 869. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 25 шайб.

Овечкин впервые после перелома ноги вышел на лед в официальном матче. Он получил травму 19 ноября в матче против «Юты».