Меркель предостерегла европейских лидеров насчет Путина

Меркель призвала европейских лидеров не недооценивать Путина

Европейским лидерам не следует недооценивать президента России Владимира Путина. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в ходе форума телерадиокомпании WDR.

«Недооценивать Путина было бы ошибкой, в том числе сейчас», — сказала она. Тем не менее Меркель отметила, что считает «совершенно правильным» оказание Европой военной помощи Украине.

Ранее она отказалась от роли посредника в переговорах России и Европейского союза (ЕС). Меркель заявила, что контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с Путиным требуется «политическая власть»