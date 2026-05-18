16:16, 18 мая 2026

Меркель ответила на предложение стать посредником в переговорах России и ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась стать посредником в переговорах России и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает корреспондент Politico Ганс фон дер Бурхард в соцсети X.

По словам Меркель, контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России Владимиром Путиным требуется «политическая власть». Экс-канцлер добавила, что в 2015 году ей никогда бы не пришло в голову просить какого-либо посредника вести переговоры в Минске от ее имени.

При этом политик подчеркнула, что контакты с Россией не должны оставаться прерогативой президента США Дональда Трампа, и Европа также имеет возможность оказывать влияние на ход переговоров. «Мы, как европейцы, также являемся силой, с которой нужно считаться», — заключила Меркель.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Европой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы «сами решат, кто будет говорить от их имени».

