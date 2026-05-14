Мерц ответил на предложение Путина

15:19, 14 мая 2026Мир

Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу между РФ и Европой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил на предложение президента России Владимира Путина по диалогу между Москвой и Европой. Его слова приводит The Guardian.

«Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — сказал Мерц, комментируя заявление российского лидера.

9 мая Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком от Европы для диалога с Москвой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

