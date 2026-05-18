Турист искупался в 264-летнем фонтане в центре Рима, попал на видео и разгневал итальянцев

Турист из Новой Зеландии искупался в римском фонтане Треви, которому 263 года, попал на видео и разгневал итальянцев. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, как 30-летний мужчина заходит в воду и плавает. Находившиеся рядом с достопримечательностью правоохранители окружили отдыхающего и потребовали выбраться, однако тот не послушался. В результате иностранца вытащили из фонтана в центре города силой и оштрафовали на 500 евро (42 тысячи рублей).

Видео распространилось в соцсетях и вызвало возмущение местных жителей. Итальянцы посчитали наказание недостаточно суровым и потребовали увеличить сумму штрафа до 5 тысяч евро (421 тысяча рублей).

Ранее другая туристка захотела набрать в бутылку воды из знаменитого фонтана Треви в Риме. На кадрах видно, как женщина идет к «скалам» фонтана и подставляет бутылку под льющуюся воду.