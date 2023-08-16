Туристка залезла в знаменитый фонтан в Риме, попала на видео и угодила в полицию

Полиция Рима задержала туристку, которая захотела воды и залезла в фонтан

Туристка захотела набрать в бутылку воды из знаменитого фонтана Треви в Риме, попала на видео и угодила в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как женщина залезает на достопримечательность и подставляет бутылку под льющуюся воду. Сидящие неподалеку туристы недоуменно смотрят на нее. В конце записи можно заметить, что к нарушительнице правопорядке подходит офицер полиции.

По словам автора видео, туристка не понимала, за что ее задержали. При это возле фонтана было несколько предупреждений о запрете на вхождение в воду.

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