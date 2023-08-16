Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 16 августа 2023Путешествия

Туристка залезла в знаменитый фонтан в Риме, попала на видео и угодила в полицию

Полиция Рима задержала туристку, которая захотела воды и залезла в фонтан

Туристка захотела набрать в бутылку воды из знаменитого фонтана Треви в Риме, попала на видео и угодила в полицию. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как женщина залезает на достопримечательность и подставляет бутылку под льющуюся воду. Сидящие неподалеку туристы недоуменно смотрят на нее. В конце записи можно заметить, что к нарушительнице правопорядке подходит офицер полиции.

По словам автора видео, туристка не понимала, за что ее задержали. При это возле фонтана было несколько предупреждений о запрете на вхождение в воду.

Ранее подросток из Канады выбил свое имя на деревянной колонне храма VIII века в Японии и попал в полицию. 17-летний канадец нацарапал ногтем имя на памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО Тодай-дзи в городе Нара. Полиция продолжит расследование и, если будет установлено, что подросток нарушил закон о защите культурных ценностей, дело передадут в прокуратуру.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    В Африку направят украинский отряд для диверсий. Как борьба с Россией вышла на новый уровень и при чем здесь MI6?

    В России признали нежелательной призывающую в ВСУ польскую организацию

    Россиянам назвали способы определить недобровольную сделку с жильем

    Эндокринолог объяснила связь гормональных средств с набором веса

    В ЛНР рассказали о росте потерь ВСУ на купянском направлении

    МВД захотело получить доступ к электронным устройствам россиян без санкции суда

    Стало известно о попытке США убедить Иран отказаться от поставки дронов в Россию

    Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить соперника и выйти в финал Кубка лиг

    Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

    Туристка залезла в знаменитый фонтан в Риме, попала на видео и угодила в полицию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости