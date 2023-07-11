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12:16, 11 июля 2023Путешествия

Турист-подросток выбил свое имя на памятнике ЮНЕСКО XIII века и угодил в полицию

CNN: подросток из Канады вырезал свое имя на колонне храма в Японии и угодил в полицию

Фото: Jae C. Hong / AP

Подросток из Канады выбил свое имя на деревянной колонне храма VIII века в Японии и угодил в полицию. Подробности истории рассказал CNN.

Уточняется, что 17-летний канадец нацарапал ногтем имя на памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО Тодай-дзи в городе Нара. «На юго-западной стороне Тодай-дзи есть деревянные столбы, поддерживающие крышу, — пояснил изданию представитель полиции. — На одном из них молодой человек вырезал ногтем слово "Юлиан" примерно в 170 сантиметрах над землей».

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Чиновник добавил, что свидетелем акта вандализма стал японский турист, который попросил канадца остановиться, прежде чем уведомил сотрудников храма. Вскоре после этого они сообщили об инциденте в ближайшее отделение полиции, и на следующий день подростка доставили на допрос.

«Молодой человек признал свою вину и сказал, что это было сделано не с намерением нанести ущерб японской культуре, — отметил страж порядка. — Сейчас он находится со своими родителями, которые были с ним, когда произошел инцидент».

CNN сообщает, что полиция продолжит расследование и, если будет установлено, что подросток нарушил закон о защите культурных ценностей, дело передадут в прокуратуру. Однако задержан он не будет.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. На кадрах видно, как молодой мужчина наносит надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника, возраст которого — почти две тысячи лет.

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    Марина Черняк
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