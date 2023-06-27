Турист нацарапал ключом имя невесты на Колизее и вызвал волну гнева в сети

Англоговорящий турист нацарапал на Колизее надпись «Айван + Хейли 23» и был обруган в сети

Англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Подробностями истории поделился британский таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как молодой мужчина наносит надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника, возраст которого — почти две тысячи лет. Затем он оборачивается и ухмыляется прохожему, который спрашивает: «Ты серьезно, чувак?»

Поступок туриста вызвал волну гнева в сети. Итальянцы осудили нарушителя, назвав его поведение «абсолютно подлым». «Американцы всегда думают, что владеют всем, на что ступили ногой», — написал один из пользователей.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано (Gennaro Sangiuliano) выразил надежду, что тот, кто это сделал, будет найден и наказан в соответствии с местными законами. А директор Колизея Альфонсина Руссо (Alfonsina Russo) добавила, что полиция уже выслеживает подозреваемого. «Когда в Колизей приходят необразованные люди, происходит вот такое хулиганство. Надеюсь, у него нет подражателей», — заявила она британскому изданию.

Сообщается, что в случае признания виновным мужчине грозит штраф в размере не менее 15 тысяч евро (около 1,4 миллиона рублей) и до года тюремного заключения.

Ранее американский турист разбил статую Иисуса в церкви в Старом городе Иерусалима — инцидент усилил религиозную напряженность в израильском обществе. Появившиеся в социальных сетях фотографии показывали лежащую статую Иисуса со сколами и ободранным покрытием — скульптура пострадала после падения с подставки. Полиция Израиля сообщила, что арестовала вандала при помощи церковного охранника.

