В МИД прокомментировали перепалку Пашиняна на митинге с жительницей Еревана

Захарова: Перепалка Пашиняна с женщиной — это демонстрация европейских ценностей

Перепалка премьер-министра Армении Никола Пашиняна с жительницей Еревана во время митинга по поводу судьбы республики — это демонстрация европейских ценностей. Так конфликт прокомментировала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Визит [президента Франции Эммануэля] Макрона и [лидера Украины Владимира] Зеленского в Ереван без последствий не остался — "европейские ценности" налицо. Или на лице», — говорится в публикации.

Ранее армянские СМИ опубликовали видео перепалки Пашиняна с женщиной, которая обвинила лидера Армении в разрушении страны. «Высказалась? Теперь слушай, слушай ответ. Во-первых, скажи спасибо, что сейчас в ближайшем туалете тебе не сломали голову», — ответил Пашинян.

7 июня 2026 года в Армении пройдут парламентские выборы. Пашинян объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост главы кабмина республики от партии «Гражданский договор».