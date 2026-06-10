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04:13, 10 июня 2026Экономика

Законопроект об антироссийских санкциях внесли в сенат США

Законопроект об антироссийских санкциях и помощи Украине поступил в сенат США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Сенат США поступил законопроект, касающийся новых антроссийских санкций, а также помощи Украине. Такие данные приводятся в карточке инициативы.

«Поступил в сенат», — указано в разделе, где просматривается движение проектов.

Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине. В частности, в нем предлагается ввести дополнительные ограничения против российских чиновников, банковского сектора и ряда ключевых отраслей экономики, а также повысить пошлины на российские товары и услуги как минимум до 500 процентов.

Помощь Киеву, согласно проекту, может составить 300 миллионов долларов ежегодно в 2026 и 2027 финансовых годах.

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