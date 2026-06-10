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04:30, 10 июня 2026Наука и техника

Apple сама рассекретила новый iPhone

Apple раскрыла намекающие на выход складного iPhone функции в коде iOS 27
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Корпорация Apple прямо намекнула рынку и пользователям, что скоро выпустит свой первый складной смартфон. На это обратил внимание обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По словам журналиста, в анонсированной 8 июня iOS 27 нашли макеты и размеры, указывающие на габариты будущего телефона со складным дисплеем. В материале говорится, что эти данные скрыты от обычных пользователей техники Apple, однако получить к ним доступ разработчикам не составляет никакого труда.

Также энтузиасты нашли в засекреченных фреймворках iOS 27 две строчки, которые косвенно подтверждают, что операционная система (ОС) будет работать со складными экранами — foldState и angleDegrees. Марк Гурман признался, что удивлен, что Apple так прямо намекает на появление складного смартфона.

Обозреватель Bloomberg предположил, что в iOS появится режим, который позволит использовать складной смартфон в качестве альтернативы планшету или ноутбуку — благодаря его большому экрану. Гурман подытожил, что Apple, несмотря на стремление сохранить в тайне выпуск складного iPhone, не могла не раскрыть часть его будущих функций, так как публичная версия iOS 27 выйдет уже через несколько месяцев.

В начале июня журналисты портала MacRumors заявили, что первый складной iPhone выйдет осенью и будет доступен только в белом цвете. Стоимость девайса составит минимум 2000 долларов (около 145 тысяч рублей).

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