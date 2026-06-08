Раскрыт главный смартфон Apple

MacRumors: Первый складной iPhone выйдет осенью и только в белом цвете

Ближайшей осенью компания Apple представит складной iPhone, который выйдет только в белом цвете. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдеров.

Журналисты профильного медиа назвали складной аппарат главным смартфоном Apple в этом году. Они обратили внимание, что многие авторитетные инсайдеры практически уверены, что первый складной девайс американского бренда выйдет осенью 2026 года. Так, Instant Digital сообщил, что масштабное производство раскладных аппаратов совсем скоро запустят.

Также блогер из Китая заявил, что модель будет доступна в одном варианте — в белом цвете. По данным Instant Digital, Apple рассматривает выпуск устройства в черном цвете, но пока приняла решение только об одном варианте — вероятно, чтобы упростить производство. Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg заявил, что компания будет избегать ярких цветов, так как смартфон намерены продавать в премиальном сегменте.

Авторитетный обозреватель Мин-Чи Ко заявил, что Apple может столкнуться с трудностями в организации поставок компонентов для складных телефонов. В этом случае девайс представят в сентябре, но он поступит в продажу не раньше конца года. Стартовая цена гаджета составит 2000 долларов (около 145 тысяч рублей). Для сравнения, топовый iPhone 17 Pro Max стоит минимум 1200 долларов (88 тысяч рублей).

В начале лета журналисты издания BGR выяснили, что обычный складной смартфон должен проработать не менее полутора лет. По их словам, довольно часто у таких аппаратов выходит из строя защитное покрытие экрана и шарнир.