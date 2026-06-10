Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 10 июня 2026Мир

Запад увидел угрозу в сотрудничестве России с одной кавказской страной

L'AntiDiplomatico: США и ЕС считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем угрозой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вашингтон и Брюссель рассматривают взаимодействие Грузии с Россией и Китаем как угрозу своим интересам. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

По данным издания, в США растет обеспокоенность тем, что правящая партия «Грузинская мечта» берет курс на сближение с главными геополитическими противниками Штатов — Пекином и Москвой.

В связи с этим Палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. Однако, как отмечает издание, эти действия являются проявлением паранойи со стороны государства, утрачивающего статус мирового гегемона.

Критики, по мнению авторов, называют такой подход попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития. Издание подчеркивает, что позиция США и Европы направлена на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2026 года поставки российской водки в Грузию увеличились более чем на четверть в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран сбил вертолет Apache над Ормузским проливом. США в ответ ударили по Исламской Республике. Какие цели атаковал Вашингтон?

    Ряд российских вкладчиков столкнется с изменением условий

    Названы три запрещенных к упоминанию в разговоре с мошенниками слова

    Украинский БПЛА повредил здание панорамы «Оборона Севастополя»

    На Западе признали неспособность и дальше поддерживать Киев

    Apple сама рассекретила новый iPhone

    Запад увидел угрозу в сотрудничестве России с одной кавказской страной

    В Германии признали провал саммита с Зеленским в Лондоне

    Ким Кардашьян в прозрачном платье отпраздновала подиум возлюбленного на «Формуле-1»

    В США признали поражение Украины в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok