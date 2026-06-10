Запад увидел угрозу в сотрудничестве России с одной кавказской страной

L'AntiDiplomatico: США и ЕС считают сотрудничество Грузии с Россией и Китаем угрозой

Вашингтон и Брюссель рассматривают взаимодействие Грузии с Россией и Китаем как угрозу своим интересам. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

По данным издания, в США растет обеспокоенность тем, что правящая партия «Грузинская мечта» берет курс на сближение с главными геополитическими противниками Штатов — Пекином и Москвой.

В связи с этим Палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом. Однако, как отмечает издание, эти действия являются проявлением паранойи со стороны государства, утрачивающего статус мирового гегемона.

Критики, по мнению авторов, называют такой подход попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития. Издание подчеркивает, что позиция США и Европы направлена на предотвращение нормализации отношений между Грузией и Россией.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля 2026 года поставки российской водки в Грузию увеличились более чем на четверть в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го.