Россия резко нарастила поставки водки в постсоветскую страну

РИА Новости: Экспорт российской водки в Грузию вырос на 26,7 % в апреле

По итогам апреля 2026 года поставки российской водки в Грузию увеличились более чем на четверть в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта этого вида отечественного алкоголя в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За второй весенний месяц российские экспортеры отправили в соседнюю страну водки на общую сумму 584 тысячи долларов. Год к году стоимость поставок увеличилась на 26,7 процента.

Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего поставщика водки на грузинский рынок и заметно опередить ближайших конкурентов. На второй строчке рейтинга расположилась Латвия с результатом в 310,1 тысячи долларов, а топ-3 замкнула Украина (244,4 тысячи).

Грузия, в свою очередь, в начале этого года заметно нарастила поставки вина в Россию. В январе-апреле экспорт этого вида алкоголя вырос на 6 процентов и достиг почти 15,3 тысячи тонн. Совокупная стоимость поставок составила около 45 миллионов долларов. За год экспорт увеличился примерно на тысячу тонн в физическом выражении и более чем на 4 миллиона долларов в деньгах.