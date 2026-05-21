08:58, 21 мая 2026Бывший СССР

Штурмовиков из корпуса-преемника «Азова» перебросили под Харьков

Командование ВСУ перебросило под Харьков штурмовые группы 3-го АК
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Харьков сводные штурмовые группы подразделений 3-го армейского корпуса (АК), сформированного на базе 3-ей отдельной бригады и возглавляемого основателем батальона «Азов» (запрещен в России как террористическая организация) Андреем Билецким (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«На харьковском направлении в Шестеровке подразделения 120-й отдельной бригады теробороны (Винницкая область) были усилены сводным штурмовыми группами подразделений 3-го АК ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

В мае 2026 года стало известно о возвращении Украине 20-ти бойцов «Азова», 19 из которых воевали в Мариуполе. Они были переданы украинской стороне в рамках обмена 1000 на 1000.

Ранее стало известно, что по Харькову и области была нанесена серия ударов. Атакованы оказались Новобаварский, Шевченковский и Холодногорский районы города.

