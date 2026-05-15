Бывший СССР
14:04, 15 мая 2026

Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

Полковник ВСУ Прокопенко: Из плена вернулись 20 бойцов «Азова»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Украина вернула из российского плена 20 бойцов Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов» (запрещена в России как террористическая организация). Об этом рассказал командир первого корпуса НГУ, полковник Денис Прокопенко, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

«Начался первый этап обмена 1000 на 1000. Сегодня на родную землю вернулись 20 бойцов первого корпуса НГУ "Азов", из них 19 — защитники Мариуполя», — рассказал он.

Прокопенко поблагодарил бойцов за стойкость и мужество, поздравив с возвращением на Украину.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил об обмене военнопленными с Россией. Обмен проходит в формате 1000 на 1000, в этот день прошел первый этап, Киев вернул 205 бойцов.

