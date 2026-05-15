Бывший СССР
10:51, 15 мая 2026Бывший СССР

Зеленский заявил об обмене пленными с Россией

Зеленский: 205 солдат ВСУ и Нацгвардии были обменяны с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Dejong / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обмене пленными с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины. (...) Это первый этап обмена 1000 на 1000», — написал Зеленский.

По его словам, среди них рядовые, сержанты и офицеры украинских войск, Национальной гвардии и пограничной службы.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие, которые вернулись из плена после обмена с украинской стороной, находятся на территории Белоруссии.

