Зеленский заявил об обмене пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об обмене пленными с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины. (...) Это первый этап обмена 1000 на 1000», — написал Зеленский.
По его словам, среди них рядовые, сержанты и офицеры украинских войск, Национальной гвардии и пограничной службы.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие, которые вернулись из плена после обмена с украинской стороной, находятся на территории Белоруссии.