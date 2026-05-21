09:36, 21 мая 2026Спорт

Нурмагомедов высказался о завершении карьеры

Владислав Уткин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры. Его слова приведены на странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов перестал драться, потому что заработал такое количество денег, при котором ему уже не нужно выходить в октагон. «Это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, — это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает — об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», — написал Нурмагомедов.

Российский боец UFC завершил карьеру в 2021 году. Он провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. В 2022 году Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов был должен Роскомнадзору 300 тысяч рублей за распространение рекламы в интернете. В ведомстве пояснили, что спортсмен погасил задолженность.

