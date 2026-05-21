Осужденный за терроризм Балог решился на поджоги в российском регионе

В Подмосковье ФСБ задержала Балога за попытку поджога 2 войсковых частей

В Подмосковье ФСБ задержала россиянина, решившегося на серийные поджоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Другие СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишут, что фигурант — осужденный ранее на 25 лет за теракты и диверсии мужчина 1986 года рождения по имени Дмитрий Балог.

По данным агентства, под руководством украинских кураторов злоумышленник поджег два релейных шкафа, оборудования операторов сотовой связи и три служебных автобуса МВД России и легковой автомобиль с патриотической символикой. Кроме того, он собрал данные о двух войсковых частях и хотел также поджечь их, но его задержали.

Ранее сообщалось, что в республике Хакасия двум подросткам 16 и 17 лет ужесточили наказание за поджог офиса регионального отделения Народного фронта.