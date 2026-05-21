11:18, 21 мая 2026Экономика

На Еврокомиссию стали давить из-за отложенного запрета российской нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) столкнулась с растущим давлением из-за отложенного запрета российской нефти. Об этом заявил Euractiv финский депутат Европарламента Вилле Ниинисте.

Евросоюз (ЕС) отложил введение полного запрета на морские перевозки российской нефти — одно из ключевых ограничений в 20-м пакете санкций, в апреле. Объединение перенесло решение о реализации этой до согласования с «Большой семеркой» (G7). По словам политика, такая нерешительность Брюсселя играет на руку России.

«Обещанный юридический запрет на импорт российской нефти сейчас еще более важен, поскольку глобальные санкции ослабляются», — заявил Ниинисте.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас понадеялся, что запрет на покупку российского сырья примут уже в этом году. В ЕК отметили, что принятие меры откладывают в связи с необходимостью принимать срочные меры из-за энергетического кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива.

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российского сырья в третьих странах. Лицензия вступит в силу с 20 мая 2026 года и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. 18 апреля подобное решение приняли также и в США. Министерство финансов объявило о возобновлении лицензии на продажу, доставку и разгрузку сырой нефти и продуктов переработки из России. Отмечалось, что американская сторона разрешила сделки с российским сырьем, погруженным на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

