Захарова уличила Киев в радости от охоты на граждан и соцобъекты России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев открыто выражает радость из-за развязанной Вооруженными силами Украины (ВСУ) охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что глава Украины Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. По ее словам, он заявляет о новых дальнобойных санкциях в отношении Москвы и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.

До этого Захарова также отмечала, что Россия потребует компенсации ущерба из-за использования ее замороженных активов для Украины.