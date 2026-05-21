Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 21 мая 2026Бывший СССР

Захарова уличила Киев в радости от охоты на граждан и соцобъекты России

Захарова: В Киеве открыто радуются охоте ВСУ на граждан и соцобъекты России
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев открыто выражает радость из-за развязанной Вооруженными силами Украины (ВСУ) охоты на женщин, детей, стариков и социальные учреждения на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметила, что глава Украины Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. По ее словам, он заявляет о новых дальнобойных санкциях в отношении Москвы и ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.

До этого Захарова также отмечала, что Россия потребует компенсации ущерба из-за использования ее замороженных активов для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Захарова оценила способность Стубба быть переговорщиком с Россией

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok