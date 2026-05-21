ЦБ оценил динамику максимальных ставок по вкладам в России

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках не изменилась

К началу третьей декады мая средняя максимальная ставка в десяти крупнейших по объемам капитализации российских банках осталась на том же уровне, что и во второй. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. В статистике не учитываются данные по вкладам с дополнительными условиями. При расчете также не берется информация по банковским продуктам , срок которых разделен на периоды с различными ставками.

К этому времени показатель составил 13,04 процента годовых, незначительно отстав от ключевой ставки примерно на 1,5 процентного пункта. В конце апреля средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших финансовых организациях находилась на отметке в 13,06 процента, а во второй декаде — на уровне 13,39 процента, резюмировали в регуляторе.

Банковские вклады в России еще долго будут оставаться для граждан привлекательным инструментом для сохранения сбережений, отмечают эксперты. Ситуация начнет постепенно меняться, когда ключевая ставка опустится до однозначных значений. Согласно прогнозу ЦБ, это произойдет не раньше следующего года.