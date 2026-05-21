Шаляпин раскрыл свои ритуалы для привлечения денег

Прохор Шаляпин признался, что использует денежную жабу и слонов-талисманов

Прохор Шаляпин раскрыл свои талисманы, которые помогают ему достигать успеха в заработках и карьере. Его слова передает «Газета.Ру».

По словам артиста, его денежные приметы неизменны на протяжении многих лет.

«Греметь мелочью в новолуние, гладить брюшко фигурке в виде жабы. Еще держу дома янтарных слонов-талисманов из Калининграда — у них должен быть поднят хоботок и они должны быть развернуты к солнцу», — сообщил Прохор.

Также артист отметил, что главное — не впадать в крайности и «оставаться с чистой совестью».

Ранее Шаляпина разозлили полные женщины на электросамокатах.