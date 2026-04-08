Шаляпина разозлили полные женщины на электросамокатах

Прохор Шаляпин призвал полных женщин отказаться от поездок на электросамокатах

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин раскритиковал полных женщин, которые передвигаются на электросамокатах. Его слова передает KP.RU.

«Когда это вот такие вот объемистые женщины, которым, надо бы, конечно, пешочком ходить, чтобы сбросить вес, а они наяривают вдвоем… Самокат там еле-еле выдерживает», — пожаловался исполнитель.

Шаляпин признался, что тоже любит кататься на электросамокате в центре Москвы, но не одобряет опасное вождение. По словам артиста, чаще всего правила нарушают дети, которые арендуют один самокат на двоих. В то же время певец заявил, что не докладывает о подобных нарушениях в полицию, поскольку «никогда не был стукачом».

Ранее Шаляпин раскритиковал инициативу о переходе на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Артист отметил, что через кризис проходит весь мир, поэтому всем стоит замедлиться и «радоваться малому» вместо погони «за цифрами и показателями».