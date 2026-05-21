Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:28, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Раскрыт смысл поездки Галкина в Молдавию

Продюсер Рудченко: Концертом в Молдавии Галкин пытается сохранить популярность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил, почему, по его мнению, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) решил 22 мая выступить в Молдавии, хотя жители страны возмутились из-за предстоящего мероприятия. Смысл поездки Галкина он раскрыл в разговоре с NEWS.ru.

«Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — заявил продюсер.

Рудченко добавил, что многие страны также готовы приглашать к себе юмориста, чтобы поддерживать связь с его супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Ранее жители молдавского города Фалешты, в котором Галкин должен выступить 22 мая, возмутились из-за предстоящего концерта. По их мнению, приглашением артиста власти хотят отвлечь внимание от насущных проблем страны. Жители города также сочли, что деньги, которые юморист получит в качестве гонорара за выступление, было бы разумнее потратить на ремонт дорог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали мероприятие Путина на высшем уровне

    Внучка бывшего мэра российского города высказалась о расправе над ним

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Китаю предсказали падение темпов роста экономики

    Раскрыта неожиданная опасность жировой болезни печени

    Заявление Туска о решительной реакции Польши назвали провокацией и шантажом России

    Суд зарегистрировал жалобу на приговор бывшего мужа Лерчек

    В Кремле прокомментировали публикации об обучении Китаем российских военных

    Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

    В России предложили не брать деньги за проезд по платным автодорогам в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok