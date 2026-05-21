Раскрыт смысл поездки Галкина в Молдавию

Продюсер Рудченко: Концертом в Молдавии Галкин пытается сохранить популярность

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко объяснил, почему, по его мнению, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) решил 22 мая выступить в Молдавии, хотя жители страны возмутились из-за предстоящего мероприятия. Смысл поездки Галкина он раскрыл в разговоре с NEWS.ru.

«Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — заявил продюсер.

Рудченко добавил, что многие страны также готовы приглашать к себе юмориста, чтобы поддерживать связь с его супругой, певицей Аллой Пугачевой.

Ранее жители молдавского города Фалешты, в котором Галкин должен выступить 22 мая, возмутились из-за предстоящего концерта. По их мнению, приглашением артиста власти хотят отвлечь внимание от насущных проблем страны. Жители города также сочли, что деньги, которые юморист получит в качестве гонорара за выступление, было бы разумнее потратить на ремонт дорог.