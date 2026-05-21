ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму

На территории Крыма ФСБ предотвратила теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным агентства, украинские спецслужбы планировали совершить диверсию на территории Керчи. С помощью самодельного взрывного устройства собирались подорвать железнодорожное полотно пути, используемое для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами для российских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Воронежской области.