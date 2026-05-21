15:12, 21 мая 2026Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на железной дороге в Крыму

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

На территории Крыма ФСБ предотвратила теракт на железной дороге. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным агентства, украинские спецслужбы планировали совершить диверсию на территории Керчи. С помощью самодельного взрывного устройства собирались подорвать железнодорожное полотно пути, используемое для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами для российских Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Воронежской области.

