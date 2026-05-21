Наука и техника
14:26, 21 мая 2026Наука и техника

Популярное приложение Microsoft похоронят

Microsoft прекратит поддержку приложения для смартфонов SMS Organizer
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft начала уведомлять пользователей о том, что закроет сервис SMS Organizer. На это обратило внимание издание Android Authority.

SMS Organizer — программа, которая сортирует сообщения на смартфонах, разделяя их по категориям и степени важности. В конце мая компания начала рассылать пользователям приложения уведомления о том, что поддержка некогда популярного сервиса прекратится. В компании анонсировали отключение SMS Organizer, но пока не уточнили точные сроки, когда программа перестанет работать.

По словам журналистов, отключение приложения Microsoft было лишь вопросом времени, потому что фирма забросила сервис — последнее обновление для него вышло в сентябре 2024 года. При этом авторы обратили внимание, что на Reddit разгорелась дискуссия: многие пользователи раскритиковали Microsoft.

В Android Authority напомнили, что программа SMS Organizer была выпущена в Индии в 2017 году. В 2019 году Microsoft сделала приложение доступным по всему миру.

В апреле стало известно, что Microsoft собралась отключить почтовый сервис Outlook Lite. Программа для Android навсегда перестанет работать 25 мая 2026 года.

