Наука и техника
12:22, 14 апреля 2026

Популярное приложение Microsoft похоронят

Microsoft закроет почтовый клиент Outlook Lite для Android 25 мая 2026 года
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Американская корпорация Microsoft собралась отключить почтовый сервис Outlook Lite. На это обратило внимание издание Neowin.

Outlook Lite — облегченная версия почтового клиента Outlook, представленная в 2022 году для смартфонов на Android. В Microsoft заявили, что скоро закроют приложение — программа перестанет работать с 25 мая 2026 года. Фирма выключит синхронизацию с почтовыми серверами.

Популярность программы в мире оценить сложно, так как приложение уже удалили из магазина Google Play вместе со статистикой скачивания. Однако в альтернативном магазине RuStore Outlook Lite имеет больше 10 тысяч загрузок. Microsoft, которая собралась похоронить программу, призвала пользователей перейти на обычное приложение Outlook.

Несмотря на то, что облегченная версия сервиса прекращает поддержку, Microsoft обещает, что не будет удалять или блокировать учетные записи пользователей.

Ранее в издании Windows Central заявили, что Microsoft надо отказаться от Windows 11 и в ближайшее время представить операционную систему (ОС) нового поколения. По словам редактора портала Зака Боудена, репутацию актуальной ОС уже не спасти, поэтому нужно готовить релиз Windows 12.

