09:00, 14 апреля 2026Наука и техника

Windows 11 призвали похоронить

Windows 11 из-за плохой репутации призвали скорее заменить на Windows 12
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Microsoft надо отказаться от Windows 11 и в ближайшее время представить операционную систему (ОС) нового поколения. Об этом заявил обозреватель Зак Боуден Windows Central.

Боуден заявил, что даже самые отчаянные попытки Microsoft исправить репутацию Windows 11 не помогут. «В глазах многих пользователей неудачные версии Windows можно было по-настоящему исправить только одним способом: отказом от них», — отметил специалист. Таким образом он призвал американского IT-гиганта скорее похоронить Windows 11.

В своем материале журналист назвал самой провальной ОС от Microsoft за всю историю Windows 8, следом за ней — Windows Vista. По мнению автора, в обоих ОС появились инновационные функции, которые отчасти были передовыми, но их плохо адаптировали, а пользователи — не оценили. Ситуацию также усугубляло огромное количество ошибок.

Боуден напомнил, что после провальной Windows 8 вышла Windows 10, а Vista заменила Windows 7. Версии 7 и 10 журналист считает одними из лучших в линейке Microsoft — это же мнение разделяют и пользователи. При этом журналист отметил, что новые версии операционных систем не сильно отличались от старых по технической части.

«Выпуск Windows 12 даст потребителям понять, что Microsoft серьезно настроена сделать свою ОС лучше», — заключил специалист.

В начале апреля корпорация Microsoft заявила, что в Windows 11 не осталось ошибок. Журналисты издания Neowin объяснили, что неполадки в работе ОС все же присутствуют, но компания имела в виду, что исправили все известные ей проблемы.

