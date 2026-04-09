В Windows 11 пропали ошибки

15:26, 9 апреля 2026Наука и техника

Microsoft заявила, что исправила все известные ошибки в Windows 11
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft заявила, что в Windows 11 не осталось ошибок. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа изучили официальную документацию, опубликованную на сайте компании. Из раскрытых данных следует, что актуальная операционная система (ОС) не имеет ни одной известной ошибки — все помечены как исправленные.

«Нет, это не бесстыдная кликбейтная реклама», — отреагировали на сообщение Microsoft специалисты Neowin. Судя по всему, инженеры корпорации действительно устранили все неполадки. Однако авторы добавили, что в ОС есть ошибки, о которых Microsoft еще не знает, так как не успела обратить на них внимание.

Также журналисты напомнили, что на следующей неделе выходит традиционное обновление «вторник патчей» — его выпускают в каждый второй вторник месяца. Они полагают, что после него в ОС найдут новые проблемы. «До тех пор пользователи могут наслаждаться состоянием без ошибок, что также означает, что больше клиентов смогут обновиться до последних версий без последствий», — подытожили авторы медиа.

В начале апреля Microsoft признала ошибки, из-за которых в Windows 11 может не работать меню «Пуск». Оказалось, что проблема связана с обновлением поисковика Bing.

