06:30, 9 апреля 2026

Обновление сломало меню «Пуск» в Windows 11
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft признала ошибки, из-за которых в Windows 11 может не работать меню «Пуск». Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

В компании рассказали, что у «небольшого количества пользователей» в меню могут не отображаться данные и иконки быстрого запуска. Представители Microsoft уверяют, что проблема появилась недавно, хотя журналисты Bleeping Computer собирали данные о неполадках в течение нескольких последних месяцев.

«В ходе расследования было установлено, что проблема совпала с обновлением Bing на стороне сервера, предназначенным для повышения производительности поиска», — заявили в Microsoft. Компании пришлось отозвать сломанное обновление и выпустить патч.

Специалисты медиа заявили, что это далеко не первая известная проблема с меню «Пуск», затронувшая пользователей Windows за последние годы. Так, в ноябре другая ошибка приводила к сбою «Пуска», программы «Проводник» и других фирменных приложений. В июне 2023 года инженерам Microsoft пришлось срочно устранять проблему, из-за которой меню «Пуск» зависало во время работы.

В начале апреля корпорация Microsoft объяснили, почему до сих пор не смогла упразднить в Windows «Панель управления», которая появилась 40 лет назад. В компании рассказали, что с этим компонентом связана работа важного программного обеспечения (ПО).

    Последние новости

    «Явно разочарован». Как прошла встреча Трампа с генсеком НАТО, где США собирались обсуждать возможный выход из альянса?

    Аллергикам захотели выдавать сертификаты на очистители воздуха

    Российская сноубордистка рассказала об общении с иностранными спортсменами и их отношении

    В Windows сломалось меню «Пуск»

    На юбилейной выставке россиянам показали более 500 новых моделей техники

    В Европе пригрозили Трампу из-за агрессии в адрес Ирана

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    Иран призвал суда координировать маршруты по Ормузскому проливу

    Иностранка занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих с детьми

    В России призвали переименовать все связанные с Украиной названия улиц и объектов

    Все новости
