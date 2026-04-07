Microsoft не смогла удалить из Windows 40-летний компонент

20:10, 7 апреля 2026

Microsoft не смогла полностью удалить из Windows «Панель управления»
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Microsoft объяснили, почему до сих пор не смогли упразднить в Windows настройку, которая появилась 40 лет назад. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа напомнили, что последние десять лет Microsoft пытается отказаться от «Панели управления» — раздел с настройками Windows. Так, еще в конце нулевых операционная система (ОС) получила новый раздел «Параметры», куда переместили почти все настройки Windows. Однако даже в Windows 11 раздел «Панель управления» сохранился.

Директор по дизайну в Microsoft Марч Роджерс объяснил, что в компании хотят, чтобы пользователи предпочли «Панели управления» более современные «Параметры». Однако компания не может просто удалить старый компонент ОС, так как с ним связана работа разнообразного программного обеспечения (ПО).

Роджерс отметил, что у Microsoft есть обязательства поддерживать работу сторонних программ, сервисов и оборудования — даже очень старых. Многие из них не адаптированы к «Параметрам». «Мы отказываемся от "Панели управления" осторожно, потому что нам нужно убедиться, что в процессе не возникнет проблем с множеством различных сетевых устройств, принтеров и драйверов», — подытожил Марч Роджерс.

В начале апреля Microsoft запустила процесс принудительного обновления Windows 11 24H2. В компании объяснили, что эта версия перестанет поддерживаться уже в октябре.

