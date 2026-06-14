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02:54, 14 июня 2026Мир

В Израиле разозлились на Трампа из-за сделки с Ираном

Ynet: В Израиле обвинили Трампа в предательстве из-за сделки с Ираном
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Руководство Израиля осталось недовольно тем, что президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном в ближайшее время. Об этом пишет израильский портал Ynet, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

Как рассказал один из них в беседе с порталом, в Тель-Авиве соглашение считают плохим, и никто не остался им доволен. При этом, подчеркнул он, в США понимают, что это соглашение не подходит Израилю и вредит израильским интересам.

Другой чиновник счел соглашение провальным, добавив, что американский президент проигнорировал интересы Израиля при его подписании. «Трамп нас подставил!» — заключил он.

Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном 14 июня.

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