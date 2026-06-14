Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому

Rzeczpospolita: Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за лишения ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому по вопросу лишения ордена Белого Орла. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

По информации издания, Навроцкий дал понять Зеленскому, что готов пересмотреть вопрос о лишении его награды, если название подразделения «имени героев УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России)» будет изменено.

«Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу», — говорится в статье.

29 мая Навроцкий предложил лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА». Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз.