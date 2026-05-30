Силовые структуры
11:44, 30 мая 2026

В Самаре трое мужчин избили до комы участника СВО

Лилиана Набиуллина (редактор)
Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom  

В Самаре трое мужчин напали на улице на участника специальной военной операции (СВО) и избили его до состояния комы. Мужчине пришлось провести трепанацию черепа, сообщает информационный портал Volga News со ссылкой на брата пострадавшего.

ЧП произошло 18 мая в Кировском районе города, около 12 часов ночи, рассказал Илья В. Его брат шел провожать свою девушку, когда на него набросились трое неизвестных, ограбили и избили. У мужчины отняли часы, кошелек.

Пострадавший впал в кому и несколько дней провел под ИВЛ в городской больнице. В себя мужчина пришел только через неделю. Еще спустя несколько дней он начал самостоятельно говорить.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили в СК РФ.

Ранее в Волгоградской области 16-летний подросток избил нетрезвого мужчину из-за просьбы одолжить ему денег на сигареты. Вследствие ударов по голове пострадавший получил закрытую черепно‑мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом свода черепа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

