В Самаре трое мужчин избили до комы участника СВО

Volga News: В Самаре трое мужчин ограбили и избили до состояния комы участника СВО

В Самаре трое мужчин напали на улице на участника специальной военной операции (СВО) и избили его до состояния комы. Мужчине пришлось провести трепанацию черепа, сообщает информационный портал Volga News со ссылкой на брата пострадавшего.

ЧП произошло 18 мая в Кировском районе города, около 12 часов ночи, рассказал Илья В. Его брат шел провожать свою девушку, когда на него набросились трое неизвестных, ограбили и избили. У мужчины отняли часы, кошелек.

Пострадавший впал в кому и несколько дней провел под ИВЛ в городской больнице. В себя мужчина пришел только через неделю. Еще спустя несколько дней он начал самостоятельно говорить.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщили в СК РФ.

