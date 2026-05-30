Россия
12:21, 30 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме порассуждали о признаках завершения СВО

Депутат Колесник: Заявление о завершении СВО делается из совокупности факторов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Река / ТАСС

Называть конкретную дату окончания боевых действий можно только по совокупности факторов, объяснил депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что Вооруженные силы России наступают по всем направлениям.

Депутат объяснил, что полная картина боевых действий складывается из целого комплекса факторов. Сюда он включил понимание соотношений сил противника и войск Вооруженных сил России, боевого духа военнослужащих, эффективности военно-промышленного комплекса, наличие различных вооружений и так далее. По его словам, именно этим руководствовался российский лидер в своем заявлении об окончании конфликта.

«Война — это же дело счетное, там нет спонтанных действий. То есть все это оценивается в комплексе, и потом из этих соображений и расчетов делаются выводы. Вот наш верховный главнокомандующий сделал это не просто так. Он никогда не говорит ничего просто так. Четко сказал, что конфликт близится к завершению, естественно, нашей победой», — пояснил депутат.

Он также добавил, что после завершения специальной военной операции некоторое время еще могут продолжаться локальные конфликты. Колесник пояснил, что в этом случае начнется работа дипломатов, которые будут определять условия перемирия.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности высказался по поводу завершения спецоперации на Украине. Он пояснил, что СВО продлится до полного устранения угроз безопасности, исходящих от Украины.

