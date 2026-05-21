Путин и Лукашенко созвонились для проведения ядерных учений

Путин и Лукашенко связались для совместной тренировки ядерных сил

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко связались для проведения тренировки ядерных сил. Об этом cообщает Belta.

«Мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие и меры, чтобы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что учения являются демонстрацией со стороны России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Лукашенко на учениях по боевому применению ядерного оружия продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М», а также показали условный ядерный удар.